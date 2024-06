Komendant Główny Policji przyjechał na granicę. Wymienił dwa powody

Jak zapewnił, są to działania skoordynowane. - My już rozpoczęliśmy szkolenia nie tylko tutaj na granicy, ale przede wszystkim w oddziałach prewencji, w miejscach, gdzie policjanci pełnią służbę na co dzień. I tam dopraszamy żołnierzy i funkcjonariuszy i uczymy tych działań - podkreślił Boroń, dodając, że środki przymusu są używane adekwatnie do sytuacji - i tego samego policja uczy żołnierzy i oficerów Straży Granicznej. - Jesteśmy tutaj niezbędni, by współdziałać - powiedział.