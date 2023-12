Komendant główny policji odchodzi. Kto następcą? "Szukamy człowieka hardego, szeryfa"

- To, co robicie wokół komendanta głównego policji, to próba politycznego linczu na człowieku, którego chcecie zniszczyć i pozbawić godności. Nie róbcie tego - w takim stylu minister Mariusz Kamiński bronił Szymczyka przed zarzutami opozycji. Cytat padł rok temu, gdy w media opisywały kontrowersje wokół brata szefa policji (był on podejrzanym w sprawie grupy przestępczej tworzącej tzw. karuzelę vatowską).