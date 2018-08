Komenda: mam nadzieję, że w końcu zdołam opowiedzieć o tym, co się ze mną działo w Zakładzie Karnym przez 18 lat

Na środę i czwartek zaplanowano przesłuchania Tomasza Komendy. - Chcę, by winni zostali ukarani, ale też tego, by śledztwo już się skończyło, abym mógł normalnie żyć - powiedział Komenda.



Przed wejściem do budynku prokuratury Komenda rozmawiał z dziennikarzami. Przyznał, że to go dużo kosztuje i ma nadzieję, że to się w końcu skończy, aby mógł normalnie żyć.

Był także pytany o to, czy nie boi się pozwu ze strony funkcjonariuszy policji, których oskarża o to, że to z ich winy został oskarżony o morderstwo 15-letniej dziewczyny. Stwierdził, że to on "rozdaje karty, a nie policjanci, którzy go posadzili na ławie oskarżonych" - donosi PAP.