Tomasz Komenda komentuje wyrok. "Będziemy żądać 10 mln złotych odszkodowania"

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę od zarzutu zabójstwa i zgwałcenia 15-latki. Uchylił w ten sposób wcześniejszy prawomocny wyrok 25 lat więzienia. Mężczyzna niesłusznie spędził w nim 18 lat.



- Będę się domagał odszkodowania i zadośćuczynienia - mówi Tomasz Komenda po wyroku Sądu Najwyższego, który uniewinnił go od zarzutów zabójstwa. - Będzie to na pewno więcej niż 10 milionów złotych - dodał jego adwokat mec. Zbigniew Ćwiąkalski.

- Nie spocznę dopóki te osoby, które mnie wsadziły do wiezienia, nie usiadą na ławie oskarżonych - dodał Komenda. Podkreślił, że po wyroku skupi się teraz na odszkodowaniu. Ma też inne plany. - W więzieniu modliłem się do papieża, nie do Boga. Dlatego obiecałem sobie, że pojadę do Rzymu i mu osobiście podziekuję za to, że wyszedłem z więzienia - powiedział mężczyzna.