Kolumna rosyjskiego wojska zmierza w kierunku Donbasu. "Ofensywa już się rozpoczęła"

- Z mojego punktu widzenia ta wielka ofensywa Rosji na wschodzie Ukrainy już się rozpoczęła. Musimy zrozumieć, że to nie będzie powtórka z 24 lutego, kiedy rozpoczęły się pierwsze naloty i wybuchy, a my powiedzieliśmy: o, to początek wojny - przekazał w państwowej telewizji Wadim Denisenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.