Kolejna rozmowa przechwycona. Rodzina rosyjskiego żołnierza składa "zamówienia"

To już kolejna, przechwycona przez służby specjalne Ukrainy rozmowa, podczas której członkowie rodziny rosyjskiego żołnierza składają "zamówienia" na przedmioty, które poborowy ma przywieźć im z Ukrainy - tzn. zrabować. "Jak przed wyjściem do supermarketu" - oceniły ukraińskie służby w komentarzu do opublikowanego nagrania.