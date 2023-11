Kołodziejczak zwrócił się do wyborców PiS. "Jesteście zastraszeni"

"Będę robił to samo, co dotychczas, tylko przy użyciu innych - tym razem parlamentarnych - środków. Dołożę starań, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby owoce Waszej ciężkiej pracy przyniosły Wam plon" - pisze dalej, zapraszając wszystkich potrzebujących wsparcia do swoich biur poselskich. "Obiecuję wspierać Was i bronić" - zakończył tymi słowami swój list otwarty Kołodziejczak.