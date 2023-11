"Nie mam nic do ukrycia". Sasin o komisji śledczej ws. wyborów kopertowych

Lider PO zapowiedział powołanie w przyszły wtorek komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych, a do końca roku komisje ds. afery wizowej i ds. Pegasusa. Tusk wyraził nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS i będzie dla nich wielkim znakiem ostrzegawczym: nie róbcie tego, bo przyjdzie już za chwilę osądzenie tego co robicie i kara za to.