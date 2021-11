WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze gen. bogusław pacek + 2 granica z białorusiąkryzys na granicy Sylwia Bagińska Dzisiaj, 15-11-2021 12:01 Kolejny szturm granicy. Generał o rozkazach dla służb Polskie służby poinformowały o tym, że może dojść do kolejnych prób forsowania granicy. O to, jakie mogą pojawić się rozkazy dla wojskowych, gdy dojdzie do przełamywania zabezpieczeń na granicy, został zapytany w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski gen. prof. Bogusław Pacek. Ekspert zaznaczył, że wojsko wspiera działania służb na granicy, czyli Straży Granicznej i policji. Generał przekazał, że w takiej sytuacji każdy kraj powinien być przygotowany na działania wielowariantowe. - Z całą pewnością trzeba założyć, że część z tych osób uda się zatrzymać przed lub na granicy, ale będą też tacy, którzy przedostaną się do Polski. Trzeba ich zatrzymywać i przekazywać do odpowiednich ośrodków - wskazał generał i dodał, że takie osoby trzeba rozpytywać i działać zgodnie z prawem międzynarodowym. - Nie wykluczone, że część ostatecznie osiągnie swój sukces i jacyś nieliczni staną na granicy polsko-niemieckiej - powiedział gość WP i dodał, że trzeba być przygotowanym na działania wielowariantowe. - Na działania hybrydowe potrzebną są przeciwdziałania hybrydowe, czyli stosowanie wielu różnych metod jednocześnie - wskazał specjalista. Rozwiń panie generale sieć obiegły nagran … Rozwiń Transkrypcja: panie generale sieć obiegły nagrania na których widać że emigranci w bardzo dużej liczbie idą w stronę polsko-białoruskiej granice mieliśmy informacje o tym że będą kolejne próby czy też przełamywania tych zabezpieczenie na granicy jeżeli one będą przechowywane co się będzie działo jakie mogą być rozkazy które mają wojskowi co mają później robić z tymi ludźmi się tam przedzierać pierwsza kwestia to bardzo mocno chcę podkreślić że to są działania przede wszystkim przewidziane dla straży granicznej dla policji dla służb które są przygotowane wyszkolone i potrafi mają odpowiedzi oprzyrządowanie wyposażenie do działania wobec osób cywilnych które nie walczą z nami które chcą przejść przez Polskę do Niemiec wojsko wspiera w dużych rozmiarach ale wspiera działania tamtych to co możemy zrobić i w takiej sytuacji nie tylko Polska musi być przygotowane na działania wielowariantowe i całą pewnością Trzeba założyć że większość ich osób uda się zatrzymać przed granicą na granicy ale będą też tacy którzy się dostaną do Polski trzeba ich zatrzymywać chyba ich przekazywać do pomnik ośrodków trzeba tam ich rozpisywać idzie zgodnie z prawem międzynarodowym niewykluczone że część także ostatecznie Osiągnie swój sukces jacyś nieliczni pewnie stał na granicy polsko-niemieckiej trzeba być gotowy na działania wielowariantowe Każdy który zajmował się każdy z nas którzy zajmują się wcześniej wojna hybrydowa działaniami hybrydowymi wie i wszyscy podkreślamy działania hybrydowe potrzebne są przeciwdziałania hybrydowe Czyli też stosowanie w wielu różnych metod jednocześnie nie ubieranie się tylko przy jednej