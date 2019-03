Kolejny prezydent dostał nabój i pogróżki. "Wybierasz życie czy śmierć?"

Do grona osób, które otrzymały listy z pogróżkami i nabojem, dołączył Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Wcześniej śmiercią grożono Lechowi Wałęsie i kilku innym prezydentom miast. Policja zatrzymała podejrzanego. To 28-letni krakowianin, mieszkający w Warszawie.

"Masz siedem dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni widzisz rodzinę. A to zdjęcie będzie ostatnią rzeczą, którą zobaczysz. Co wybierasz: życie czy śmierć?" - list o takiej treści dotarł do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.