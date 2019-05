Kolejny poseł przechodzi do Konfederacji. Koło poselskie liczy już 6 osób

Do Konfederacji dołączył kolejny poseł. To Robert Majka., który do Sejmu został wybrany z list Kukiz'15. Jak przyznał decyzję o przejściu podjął po proteście przeciwko JUST Act, zwany też potocznie ustawą 447.

Robert Majka dołącza z list Kukiz'15 do Konfederacji (East News, Fot: Grzegorz Banaszak)

Robert Majka to były wieloletni opozycjonista i były członek Trybunału Stanu. Jak poinformował na konferencji prasowej w Sejmie Marek Jakubiak, Majka do Konfederacji dołączył już w środę, ale w czwartek decyzja została oficjalnie ogłoszona.

- Bardzo się cieszę, że mogę być w Konfederacji. Chciałbym tutaj realizować mój projekt, przede wszystkim aby nie doszło do zacementowania polskiej sceny politycznej na POPiS, jak to się dzieje od wielu lat. Moim zdaniem najważniejsze jest, aby każdy polityk w Polsce przedstawił decyzję administracyjną, że nie był tajnym współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa PRL, czyli WSW i SB - powiedział zainteresowany.

Taki dokument według Majki ma być podstawą do reform w Polsce. - Poza tym musi dojść do jasnego przedstawienia raportu o stanie państwa, o czym jako poseł w tej kadencji wielokrotnie wnioskowałem do premiera Mateusza Morawieckiego. Niestety się nie doczekałem - dodał. Polityk wskazał też powód, dlaczego zdecydował się nie reprezentować więcej Kukiz'15.

- Zaważył o tym protest przeciwko JUST Act, zwany też ustawą 447. Musimy sobie zdać sprawę z niebezpieczeństwa, jakie grozi państwu polskiemu - kontynuował. Przyznał, że już wcześniej rozważał dołączenie do Konfederacji. Po tej decyzji koło poselskie liczy już 6 osób. Oprócz Majki są to wspomniany Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec, Jakub Kulesza, Jacek Wilk i Robert Winnicki.

