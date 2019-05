Mosbacher uderza w Konfederację. "Rażąca nieprawda"

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher odniosła się do wątpliwości, które wobec ustawy 447 Just zgłasza Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Dyplomatka oskarżyła jej polityków o kłamstwo i mowę nienawiści. Na zarzuty dyplomatki odpowiedzieli politycy prawicowej koalicji.

"Mosbacher go home"

Do wpisu Mosbacher odnieśli się liderzy Konfederacji. Krzysztof Bosak nazwał go "ordynarną próbą interwencji w kończącą się kampanię wyborczą". "Ambasada USA miała ostatnie dwa lata na wyjaśnianie o co chodzi. Nigdy nie zaprosili propolskich organizacji do jakiejkowiek dyskusji na ten temat" - czytamy na Twitterze polityka.