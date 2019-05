Mosbacher broni ustawy 447: "Nie nakłada na nikogo żadnych obciążeń"

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła, że kontrowersyjna ustawa 447 "nie nakłada na nikogo żadnych obciążeń prawnych ani finansowych". To reakcja na odwołaną w poniedziałek wizytę izraelskich dyplomatów w Warszawie.

"Powtarzam - ustawa JUST (447) nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń" - napisała w poniedziałek na Twitterze Georgette Mosbacher.

Ambasador USA w Polsce dodała, że jest to jedynie "jednorazowy raport dla Kongresu USA". "Jego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji" - dodała.

Jarosław Kaczyński: Niczego płacić nie będziemy

Przypomnijmy, że w niedzielę wieczorem publicysta WP Marcin Makowski poinformował w sieci: "Z tego co słyszę formalna delegacja rządu izraelskiego uda się jutro do Polski w sprawie rozmów o JUST Act 447".