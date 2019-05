Delegacja z Izraela w drodze do Polski. Chcą rozmawiać o ustawie 447

Izrael coraz poważniej traktuje podpisany przez Donalda Trumpa JUST Act, potocznie zwany ustawą 447. Delegacja, która w poniedziałek ma się pojawić w Warszawie, chce dyskutować o zwrotach mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom.

"Z tego co słyszę, formalna delegacja rządu izraelskiego uda się w poniedziałek do Polski w sprawie rozmów o JUST Act 447" -poinformował na Twitterze publicysta WP Marcin Makowski.