Kolejny polityk koalicji rządzącej wspiera WOŚP. Ale przy okazji wbija szpilkę

Jarosław Gowin co roku wspiera finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Robi to, pomimo że nie podoba mu się polityka fundacji na zasadzie "róbta co chceta".

Jarosław Gowin jest jednym z nielicznych polityków PiS, którzy sympatyzują z WOŚP (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

- Co roku, bez wahania wrzucam banknoty do puszek. Nie odmawiam nikomu, kto mnie o to prosi, nie odmawiam szacunku dla tych młodych ludzi, często wręcz dzieci - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jednak nie obyło się bez tradycyjnego "ale". - Chociaż też nie będę ukrywał, że ideologia, która uzupełnia tę piękną akcję nie jest ideologią mi bliską - uzupełnił lider Porozumienia w rozmowie z TOK FM.

- Mnie poglądy Jerzego Owsiaka i ta ideologia, w którą on ubiera piękną akcję jest obca, co nie zmienia faktu, że dla tych dziesiątek tysięcy dzieci, młodzieży, czy ludzi dorosłych, którzy zbierają pieniądze, warto jest tę akcję wesprzeć - dodał Gowin.

Politycy rządzącej koalicji niechętnie przyznają się do wspierania Wielkiej Orkiestry. Jednym z nielicznych, obok Gowina wyjątków, jest nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Dziękuję wolontariuszom kwestującym dziś, pomimo zimna, na rzecz najmłodszych pacjentów" - napisał na Twitterze.

WOŚP zebrała już ponad 81 mln zł. Bardzo realne jest pobicie zeszłorocznego rekordu, który wynosi 105 mln zł.