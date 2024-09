Prognozy Sutryka się mylą? Kolejny hydrolog apeluje ws. Wrocławia

- Cały czas monitorujemy ujście rzek. Czoło fali wezbraniowej dotrze do Wrocławia w środę, ale sama kulminacja może nastąpić w czwartek i nawet w piątek urosnąć o kilka centymetrów. Na ten moment z naszych wyliczeń wynika, że to będzie wartość zbliżona do tego co było w 1997 roku - podkreśla.