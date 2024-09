Złowieszcze słowa hydrologa. "Spodziewać się zalania części Wrocławia"

- Jeszcze dzisiaj rano Wrocław wydawał się być bezpieczny, modele IMGW wskazywały, że wysokość fali powodziowej osiągnie ok. 600 cm, tymczasem przed chwilą zostały zaktualizowane i aktualnie wysokość fali powodziowej we Wrocławiu ma wynieść na wodowskazie w Trestnie ok. 710 cm - powiedział Sebastian Buczyński w rozmowie z telewizją TVP3 Wrocław.