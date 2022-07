Kolejny Brytyjczyk zatrzymany w Donbasie. Reakcja rządu

Wyroki śmierci

Harding jest już piątym obywatelem brytyjskim, o którym wiadomo, że został schwytany na Ukrainie przez prorosyjskich separatystów. W podobnym czasie, co on, na Ukrainę przeprowadzili się Aiden Aslin i Shaun Pinner, którzy walcząc w regularnych siłach zbrojnych tego kraju, również dostali się do niewoli w Mariupolu.