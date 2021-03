Kolejny atak zimowej bestii? "Nie odkładajcie zimowych kurtek"

Zima może zaatakować w drugiej połowie marca - alarmuje Marek Kuczera, naukowiec z Uniwersytetu Karola w Pradze. Według jego długoterminowej prognozy pogody może dojść wówczas do kolejnego szczytu zimowej pogody, a temperatury w Polsce mogą spaść do -12 stopni C.

Pogoda. Możliwy atak zimy w drugiej połowie marca. Grafika przedstawia przewidywane na 22 marca anomalie temperatur poniżej średniej wieloletniej Źródło: WXCharts , Fot: WP