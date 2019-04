Kolejne zmiany w Telewizji Polskiej. Jest nowy członek zarządu

Mateusz Matyszkowicz został powołany przez Radę Mediów Narodowych do zarządu TVP. Na stanowisku zastąpił Piotra Pałkę. Mianowanie nowego członka nie jest na rękę obecnemu prezesowi Jackowi Kurskiemu, który straci część władzy.

Zarząd Telewizji Polskiej został uzupełniony na prośbę przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Mateusz Matyszkowicz został wybrany głosami posłów PiS. Oprócz Czabańskiego poparli go także Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk, a także Grzegorz Podżorny z Kukiz'15. Od głosu wstrzymał się Juliusz Braun z PO - podaje serwis wirtualnemedia.pl.

O powołaniu Matyszkowicza mówiło się od kilku dni. Członkiem zarządu miał być już w połowie marca, kiedy ze stanowiska odwołany został Maciej Stanecki, ale na przeszkodzie stanęły formalności. Wówczas wybrano jednak Marzenę Paczuską i Piotra Pałkę, który zrezygnował po dwóch tygodniach od zasiadania we władzach publicznej spółki.

Matyszkowicz to wicedyrektor biura programowego TVP. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora TVP 1 w latach 2017-2018 oraz TVP Kultura w latach 2016-2017. Przed pracą w Telewizji Polskiej był redaktorem naczelnym "Frondy Lux", był też związany z "Teologią Polityczną" i TV Republika.

Powołanie Matyszkowicza to kolejna zmiana we władzach TVP. Po odejściu Staneckiego kierownictwo Telewizji Polskiej podjęło uchwałę, że zarząd będzie trzyosobowy. To oznaczało osłabienie roli Jacka Kurskiego. Przy dwóch członkach decydujący głos miał prezes TVP, który może być teraz w mniejszości.