Kolejne zapadlisko w Trzebini. "7 metrów średnicy"

Chodzi o prace prewencyjne, uzdatnienie terenu mające zapobiec zapadliskom i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Do czterech tygodni wykonawcy - firma z Katowic i firma z Sosnowca - mają czas na opracowanie technologii robót. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, w rejonie osiedla Gaj i ulicy Górniczej ruszą roboty. Muszą się one zakończyć do 20 tygodni od podpisania umowy, czyli do połowy tego roku.