Kolejne sensacyjne doniesienia. Potajemne działania USA

Jak zauważa Bloomberg, w związku z wprowadzeniem sankcji na dużą skalę wiele banków "ostrożnie" prowadzi interesy z rosyjskimi firmami – nawet z tymi, które nie zostały nimi objęte. Dzieje się tak z obawy przed nałożeniem grzywny przez same władze USA. To z tego powodu rząd stara się przekonać ich do dalszej współpracy.