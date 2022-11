Chcą negocjacji. Zaskakujące doniesienia z USA

Administracja prezydenta Joe Bidena nieoficjalnie zachęca władze Ukrainy do zasygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją - podał dziennik "The Washington Post". Amerykanie mają też nakłaniać Ukraińców do rezygnacji z postulatu, że rozmowy pokojowe będą możliwe tylko po odsunięciu od władzy Władimira Putina.