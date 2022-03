Kolejne sankcje na Rosję? Wiemy, o co walczy Polska

Co czeka jeszcze Rosjan, jeśli nie zakończą wojny? Jakie jeszcze sankcje są na stole? - pytany był wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk w programie specjalnym WP. - Zakaz kupowania od Rosji surowców energetycznych - ropy, gazu, węgla oraz całkowite objęcie rosyjskiego systemu finansowego zakazem funkcjonowania w ramach systemu SWIFT. To są nasze postulaty, które stawiamy przed Zachodem - przekazał. Wiceminister stwierdził, że "ci, którzy w tej chwili płacą Rosji za ropę czy za gaz, płacą za możliwość prowadzenia przez nią wojny w Ukrainie". - To sytuacja, naszym zdaniem, niedopuszczalna - podkreślił. Wawrzyk zwrócił też uwagę, że sankcje zaczynają dotyczyć Białorusi. - Z jej terytorium są atakowane ukraińskie miasta. Zgodnie z prawem międzynarodowym oznacza to, że Białoruś też w tym konflikcie uczestniczy - tłumaczył. Wiceszef MSZ pytany był również o możliwość wyrzucenia z Polski ambasadora Federacji Rosyjskiej. - Nie ma w tej chwili takiej decyzji, ale pytanie, czy będzie - odparł.