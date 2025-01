Kolejne problemy Macierewicza. Dostęp do tajnych informacji pod lupą ABW

Dziennikarze RMF FM poinformowali, że działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to "kolejny krok po audycie przeprowadzonym przez resort obrony w podkomisji Antoniego Macierewicza". Jej zadaniem było wyjaśnienie przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.

Kontrola działań podkomisji wykazała szereg nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Sam Macierewicz, choć od kilku lat nie pełni już funkcji ministra, ciągle ma certyfikat dostępu do tajemnic na poziomie "ściśle tajne".

Wszczęcie kontroli może wiązać się z tym, że były szef podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej zostanie pozbawiony uprawnień do tajemnic państwowych. Nie byłby to pierwszy raz. Macierewicz stracił już dostęp do kluczowej dla państwa dokumentacji po przegranych przez PiS wyborach w 2007 roku.