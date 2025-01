Karol Nawrocki z apelem. Mówi o Bogdanie Klichu

- Apeluję do rządu, by odwołał z placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha i powołał - w porozumieniu z prezydentem - ambasadora, który pomoże Polsce budować dobre relacje z nową administracją amerykańską - powiedział Karol Nawrocki, kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich popierany przez PiS, w rozmowie z Interią.

Według niego wysłanie Bogdana Klicha do Waszyngtonu było błędem ministra spraw zagranicznych. - Gdybym był prezydentem, nie zgodziłbym się na to, aby Bogdan Klich został wysłany na placówkę w USA, bo to nie jest poważne dla relacji polsko-amerykańskich. Bogdan Klich powinien wrócić jak najszybciej z Waszyngtonu i nie narażać prestiżu państwa polskiego, bezpieczeństwa Polaków i powagi naszych relacji z USA - dodał Nawrocki.

Nawrocki podkreśla, że dialog między rządem a prezydentem jest kluczowy dla rozwiązania tego konfliktu. - Uważam, że wśród tych 72 osób, które czekają na nominacje ambasadorskie pewnie znalazłyby się osoby, co do których nie ma obiekcji, bo są doświadczonymi dyplomatami, tylko potrzeba tutaj dialogu rządu z prezydentem. Tego zresztą wymaga konstytucja. Tymczasem tego dialogu tutaj zabrakło - powiedział Nawrocki, dodając: - Liczę na to, że jeśli zostanę prezydentem, uda się dojść w tej kwestii do kompromisu i powołania brakujących ambasadorów, bo to leży w interesie państwa.