Rzeczniczka przerwała Nawrockiemu. "Ja też jestem dziennikarką"

- Jeszcze odpowiem redaktorowi z Polsatu - zwrócił się do dziennikarza Karol Nawrocki, jednak nie poznaliśmy stanowiska kandydata na prezydenta, gdyż w słowo weszła mu jego własna rzeczniczka.

- Ja też bardzo chętnie odpowiem - wtrąciła się Emilia Wierzbicki. - Odpowiedź na pana pytanie już jest, ja wystosowałam oświadczenie. Nie chcemy odpowiadać na te same pytania, bo to nie jest dla nas produktywne. Pan się powołuje na Rafała Trzaskowskiego, to mamy dla państwa ciekawy temat. Rafał Trzaskowski wczoraj nie wpuścił na swoje spotkanie dziennikarzy wPolsce24, byli oni legitymowani przez policję. Solidarnie, bo ja też jestem dziennikarzem, uważam, że tą sprawą należałoby się interesować. Ona jest dużo istotniejsza, niż machanie przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej fakturami - stwierdziła była pracowniczka Telewizji Republika.