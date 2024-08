Fiasko Tuska, Duda podpisał. Kolejna obietnica poszła w piach

Rzeczywistość - jak dodano - wygląda jednak trochę inaczej. "Według przyjętej przez nową większość parlamentarną ustawy okołobudżetowej w 2024 r. publiczne media mogły liczyć na wsparcie w wysokości do 3 mld zł. Grudniowe weto prezydenta Andrzeja Dudy zmusiło rząd do wycofania się z tamtej propozycji. W nowej wersji zapis więc zniknął, a prezydent podpisał ustawę i w trybie kontroli następczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego" - przypomniał dziennik.