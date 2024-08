"Sasin Cafe". Szczerba uderza w PiS

Szczerba odniósł się w poniedziałek w TVP Info do piątkowej konferencji premiera Donalda Tuska. Szef rządu stwierdził na niej, że gdy rządziła Zjednoczona Prawica, środki publiczne i urzędy były wykorzystywane do osiągania celów politycznych. Jego zdaniem był to "układ zamknięty" z patronatem wysokich władz PiS, a nadużycia były popełniane na skalę nieznaną w przeszłości.