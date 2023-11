Kolejne odkrycie w Strefie Gazy. To Izrael ujawnił przy wesołym miasteczku

Izraelska ofensywa w Strefie Gazy trwa. Izrael udostępnił kolejne nagrania z miejsc, gdzie dochodzi do walk z terrorystami z Hamasu. Wojska IDF dokonały kolejnego odkrycia, odnajdując szyb do tunelu, z którego korzystają palestyńscy bojownicy do ostrzałów Izraela. Na nagraniu udostępnionym przez agencję AP widać, że tunel został odnaleziony tuż przy parku rozrywki. W tym miejscu przez rozpoczęciem się wojny bawiły się rodziny z dziećmi, a pod ziemią terroryści gromadzili broń. W tego typu tunelach Hamas składuje ciężką broń, w tym także pociski artyleryjskie czy potężne ładunki wybuchowe. "IDF informuje, że spadochroniarze odkryli szyb podziemnego tunelu sąsiadującego z parkiem rozrywki, a także podziemny szyb i magazyn broni w pobliżu cywilnego uniwersytetu" - brzmi komunikat na rządowej stronie Izraela. Zdaniem premiera Binjamina Netanjahu, Hamas specjalnie tworzy kryjówki i swoje bazy blisko obiektów cywilnych, aby w przypadku ich odkrycia lub zniszczenia, podtrzymywać wrogą narrację o izraelskich atakach na palestyńskich cywilów.