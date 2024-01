Jeszcze jeden skandal w TV Republika. Tym razem poseł Jakubiak

Kolejne obraźliwe hasło w Telewizji Republika

- Przyjmiemy kilkaset tysięcy, ale to będzie zawsze mało. W ten sposób Niemcy załatwili sobie filtry, które wyciągną z ich państwa niepotrzebnych migrantów, a tych potrzebnych do przemysłu, a to - przypomnę - kilka proc. migrantów, którzy chcą pracować, zostawią u siebie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak przewozili do nas tiry niepotrzebnych odpadów - powiedział Marek Jakubiak.