Kolejne dowody na zbrodnie Rosjan. "Ludzie wymiotowali, mieli kaszel z krwią"

71-stronicowy raport "We Had No Choice": "Filtration" and the Crime of Forcibly Transferring" ("Nie mieliśmy wyboru: filtracja i zbrodnia wojenna przymusowego przenoszenia ukraińskich cywilów do Rosji") przygotowany przez Human Rights Watch dokumentuje "wywózki" ukraińskich cywilów. To zaledwie przykłady sytuacji, w morzu okrucieństwa Rosjan, które stanowią zbrodnie wojenne i potencjalne zbrodnie przeciwko ludzkości. Władze rosyjskie poddały również tysiące obywateli Ukrainy przymusowej, karnej i obraźliwej kontroli bezpieczeństwa zwanej "filtracją".