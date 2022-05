Kolejne absurdalne oskarżenie. Tym razem Rosjanie oskarżają Ukraińców o praktykowanie czarnej magii

Uwagę specjalistki zwróciło nasilenie się w ostatnim czasie argumentacji, wedle której dozbrajanie Ukrainy przez państwa zachodnie prowadzi do eskalacji konfliktu. - Taka retoryka miała trafić przede wszystkim do Berlina. Powtarzanie tej tezy miało utrzymać w mocy decyzję kanclerza Olafa Scholza o niedostarczaniu ciężkiego uzbrojenia do Kijowa - zauważa dr Bryc. - Straszenie ma przynosić te efekty, których nie można osiągnąć innymi drogami - podsumowała rozmówczyni programu WP.