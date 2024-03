Kolejna kontrowersyjna wypowiedź papieża. "Nie jest to polityka watykańska"

Rozmówca Wirtualnej Polski zaznacza, że "jest coś, co powinno zabrzmieć głośno". - Papież nie ma problemu z Ukrainą, to Polska ma problem z papieżem. Polska przefiltrowana jest przez to, co obserwujemy od dawna i co też jest w mediach krytycznie komentowane, czyli unarodowienie, upolitycznienie Kościoła. Brak jest pierwiastka ewangelicznego - wylicza ekspert.