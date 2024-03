Zełenski ostro o słowach papieża. "Wirtualna mediacja"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu odniósł się do słów papieża Franciszka o "białej fladze" i negocjacjach z Rosją. Podziękował ukraińskim kapelanom, którzy są na co dzień z ludźmi, w przeciwieństwie do tych, którzy "dwa i pół tysiąca kilometrów dalej" zajmują się "wirtualną mediacją".