Kolejki do lekarzy specjalistów za rządów PiS. Alarmujące dane

Na wizytę dłużej poczekają też pacjenci w innych miastach. "Opole (z 93 do 222 dni), Gorzów Wielkopolski (z 67 do 196 dni), Olsztyn (ze 112 do 232 dni) i Katowice (z 61 do 175 dni). W środku stawki plasują się Poznań (z 77 do 174 dni), Bydgoszcz (z 96 do 187 dni), Kraków (z 99 do 185 dni), Gdańsk (z 80 do 163 dni), Kielce (z 49 do 106 dni) i Białystok (z 70 do 125 dni)" - wylicza serwis.