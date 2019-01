Kolęda tylko na wyraźne zaproszenie. Nowe zasady w szczecińskiej parafii

Od przyszłego roku parafianie ze szczecińskiego Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa muszą wykonać dwa zadania, by odwiedził ich ksiądz po kolędzie. W kościelnym biuletynie wyjaśniono, że powodem zmian jest coraz większa niechęć do przyjmowania duchownych.

"Kolędę przyjmuje mniej niż trzecia część mieszkańców. Bywają klatki schodowe w kamienicach czy blokach, gdzie na piętnaście rodzin kolędę przyjmują dwie. Do prawdziwej rzadkości należą domy, gdzie większość mieszkańców przyjmuje kolędę" - poinformowano w biuletynie wydawanym przez Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Posługujący w parafii duchowni poinformowali, że z tego względu od przyszłego roku zmieni się sposób przeprowadzania kolędy . "Nie będziemy pukać do drzwi, które dla duszpasterzy były w ostatnich latach zamknięte" - podkreślono.

Na jesieni księża przygotują zaproszenia, które będzie musiała wypełnić i odnieść do kościoła każda osoba oczekująca na wizytę duszpasterza. "Będzie to dla nas jasny komunikat, że pod tym adresem mieszkają katolicy, którzy czują się związani z parafią i zapraszają do swojego domu duszpasterzy" - zaznaczono w biuletynie.