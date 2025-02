Kolarski komentuje kampanię. "Konflikt leży w interesie przeciwników"

Jednym z tematów kampanii wyborczej jest kwestia pomocy Polski dla Ukrainy. Prezydencki kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki powiedział, że dostaje sygnały, iż Ukraińcy mieszkający w Polsce "sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni". Dodał, że "Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom". - Mnie osobiście - podkreślam, że to moje zdanie - takie wypowiedzi się nie podobają - mówił w programie "Tłit" Wojciech Kolarski szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Zauważył, że ten temat pojawia się u większości kandydatów i dodał, że stara się zrozumieć z jakiego powodu. - W ogóle nie podoba mi się ten wątek, który bazuje na takich emocjach, które rozumiem, że biorą się ze zmęczenia pewnej części społeczeństwa wojną i przekonania o tym, że Polska zrobiła bardzo dużo, a nie czują wdzięczności ze strony ukraińskiej - mówił i raz jeszcze podkreślił, że wypowiedź Nawrockiego mu się nie podoba. Michał Wróblewski dopytywał także o komentarz do konfliktowej wymiany zdań Sławomira Mentzena z merem Lwowa. - W naszym interesie są dobre relacje między Polską a Ukrainą - podkeślił Kolarski. - Z całą pewnością w konflikt Polaków z Ukraińcami leży w interesie naszych przeciwników. Rosja jest bardzo zainteresowana tym, żeby wzmacniać negatywne emocje i stereotypy - powiedział.

