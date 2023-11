Kogo Lewica wystawi na prezydenta Krakowa? "Rozważamy to"

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach samorządowych. Czy Daria Gosek-Popiołek z Partii Razem będzie kandydatką Lewicy na zarządcę Krakowa? - Rozważamy to - mówiła posłanka w programie "Tłit". Wskazała jednak na to, że dostała się do Sejmu głosami nie tylko krakowian. - Myślę, że kwestia odpowiedzialności, to też kwestia spełnienia oczekiwań wyborców, a moi wyborcy wybrali mnie do Sejmu - mówiła.

