Kodeks pracy: czas pracy kierowców w nocy. Jakie kary za przekroczenie limitu?

Kodeks pracy i ustawa o czasie pracy kierowcy. Sprawdź, co wiąże się z pracą w porach nocnych i z jakimi karami muszą liczyć się przewoźnicy.

Kodeks pracy – czas pracy kierowców w nocy

Transport drogowy – problem z interpretacją ustawy

Szczególnie kłopotliwy może być art. 50 z nowej ustawy o transporcie drogowym. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podzielone są już opinie Wojewódzkich Inspekcji Transportu Drogowego w kwestiach zarówno nakładania kar jak i rozpoznawania samych naruszeń. Kierowcy pracujący w nocy zadają wiele pytań w związku ze swoją pracą. We wrześniu i październiku telefon alarmowy ORCK odnotował aż ponad 400 zgłoszeń o poradę we wspomnianym temacie.

Przekroczenie czasu pracy w porze nocnej – kary

Obowiązująca od 3 września ustawa o transporcie drogowym zawiera zapis odnoszący się do przekroczenia czasu pracy w porze nocnej. Wprowadza również karę, z którą do tej pory kierowcy nie mieli styczności. Teraz za przekroczenie czasu pracy w nocy można zapłacić każdorazowo nawet od 50 do kilkuset tysięcy złotych! Wszystko zależy od skali wykroczenia, jednak ukarany zostaje tylko i wyłącznie przewoźnik.