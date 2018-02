Kociszewski: Proces pokojowy odroczony. Morawiecki zdetonował kolejną bombę

Wydawało się, że stosunki polsko – izraelskie są już tak złe, że może być tylko lepiej, a skala szkód zadanych pozycji Polski w świecie zmusi polityków w Warszawie do myślenia. Nic z tych rzeczy.

Premier Morawiecki znowu wymierzył cios Żydom. Premier Izraela nie jest człowiekiem, który nadstawi drugi policzek. Dobrze, że nie mamy wspólnej granicy, bo przy tym tempie pogarszania się relacji niedługo zaczęlibyśmy do siebie strzelać.

Znowu gwałtownie wzrosło napięcie na granicy między Izraelem a Strefą Gazy. Palestyńscy terroryści zatknęli flagę, którą zdjąć postanowili izraelscy żołnierze. To była zasadzka. Wybuchła bomba, kilku żołnierzy zostało rannych, a Izrael odpowiedział bombardowaniem Gazy. Kolejna bezsensowna eskalacja konfliktu zamiast rozmów.

To wydarzenie jest świetną ilustracją tego, co znowu wydarzyło się pomiędzy Polską a Izraelem. Kurz po wymianie retorycznych ciosów wokół ustawy o IPN zaczął nieco opadać, izraelska prasa znalazła inne tematy do roztrząsania i nawet politycy wykorzystujący emocje na potrzeby wewnętrznej rozgrywki przestali na chwilę się tym zajmować.