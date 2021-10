Koalicja PiS-PSL coraz bliżej? Kosiniak-Kamysz komentuje

Wiceszef rady naczelnej PSL Marek Sawicki zadeklarował ostatnio, że byłby chętny namówić swoją partię do wejścia w koalicję z PiS. Podkreślił jednak, że mogłoby to nastąpić "gdyby Jarosław Kaczyński wyrzucił Zbigniewa Ziobrę z całą Solidarną Polską i wycofał się z destrukcji, jaką zafundował wymiarowi sprawiedliwości". O komentarz do jego słów poprosiliśmy szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - To jest troszkę teoretyczne rozważanie, oczywiście ciekawe politologicznie. Dzisiaj premier mówi językiem Ziobry, więc jego pozycja jest silniejsza. To jest zwrócenie uwagi przez Marka Sawickiego, że największym szkodnikiem (…) jest środowisko Solidarnej Polski - tłumaczył w programie "Newsroom" WP. Lider ludowców dodał, że "w tej kadencji jesteśmy w opozycji". - Zrobimy wszystko, żeby w kolejnej kadencji współrządzić i zbudować blok na opozycji, który przejmie władzę - mówił Kosiniak-Kamysz.