Koala spowodował karambol. Potem siadł za kierownicą

Słodki zwierzak wywołał ogromne zamieszanie na przedmieściach Adelajdy. Zwierzak znudził się prawdopodobnie siedzeniem na eukaliptusie i postanowił przemaszerować przez sześciopasmową autostradę, by znaleźć nowe miejsce do żerowania. Na jego widok kierowcy zaczęli gwałtownie hamować i doszło do karambolu. To był jednak dopiero początek przygód tego futrzaka.

Koala spowodował karambol. Potem siadł za kierownicą Źródło: Getty Images , Fot: Lisa Maree Williams