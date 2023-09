KO napędza frekwencję, PiS obniża oczekiwania. Kulisy przygotowań do "superniedzieli"

Co na to Koalicja Obywatelska? - Nie oglądamy się na PiS. Chcemy rozbudzić entuzjazm, a nie siać nienawiść, jak oni. To nie będzie marsz jednego tematu, to będzie marsz sprzeciwu i nadziei. Najważniejsza będzie mobilizacja i pokazanie, o co się bijemy i po co walczymy. PiS ma referendum, my mamy marsz. Jak wywołamy falę, to możemy z resztą opozycji wygrać z PiS - twierdzi polityk z władz KO.