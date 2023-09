KO chce zmian w TVP. "Nikt tak nie podzielił Polaków"

W sobotę Koalicja Obywatelska ma ogłosić program wyborczy z setką konkretów na sto pierwszych dni rządów. Senator KO Krzysztof Brejza mówił w programie "Tłit" o konieczności zmian w mediach publicznych. - Wierzę, że w niezależnych mediach będzie możliwość relacjonowania tego (sobotniej konwencji KO - red.). Niestety PiS zamyka część Polaków w bańce informacyjnej. Wiemy, że w telewizji rządowej to nie będzie pokazane - mówił Krzysztof Brejza. - Te sto konkretów zmieni bieg kampanii. Tego bardzo obawia się PiS. Proszę zauważyć, jak bardzo boją się Donalda Tuska. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale co do stanu TVP i mediów rządowych, to mogliśmy przekonać się w ostatnich latach poprzez kampanię hejtu, szczucia doprowadzające niestety do tragedii. Nikt tak bardzo nie podzielił Polaków jak telewizja rządowa. Nie ma tam grama misji publicznej. W propozycjach programowych KO znajdą się rozwiązania uzdrowienia TVP, odtworzenia jej i powrotu do realizacji misji publicznej - dodał.