Kluczowy punkt w rozsypce. Brytyjczycy o ciosie w słabnący front

Brytyjski resort obrony, w swojej codziennej aktualizacji wywiadowczej, odniósł się do sobotniego wybuchu, który uszkodził most nad Cieśniną Kerczeńską. Dwa z czterech pasów jezdni zapadły się w kilku miejscach na długości około 250 m. Londyn wskazuje, że mimo wznowienia przejazdów dwoma pasami, "przepustowość będzie poważnie ograniczona". Podkreśla jednocześnie, że jest to "prawie pewne".