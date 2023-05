Kreml musi się ratować. Możliwa potężna zmiana na froncie [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 455. dzień rosyjskiej inwazji. Nie ustają problemy Kremla po ataku partyzantów w obwodzie biełgorodzkim. Antyputinowskie siły zadeklarowały w środę powiększenie zdobytego terenu, zwiększając panikę Moskwy. O tym, że jest ona widoczna w szeregach kremlowskiej władzy - szczególnie tej regionalnej - mówił Andrij Jusow z wywiadu wojskowego Ukrainy. Jak przekonywał, Kijów "ma i weryfikuje" informacje na temat przerzucanie rosyjskich sił z okupowanych terenów w Ukrainie właśnie w okolice Biełgorodu. Kreml ma do tego zmuszać także postawa ludności wobec antyputinowskich bojowników. - Miejscowa ludność naprawdę ma doskonały stosunek do powstańców - podkreślał Jusow. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.