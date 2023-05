Walki o Bachmut wciąż trwają. Ukraińcy mają plan

Rosjanie przejęli kontrolę nad ruinami w Bachmucie, jednak walki o miasto wciąż trwają. Najnowsze nagranie Ukraińców jest na to dowodem. Agencja Reutera udostępniła nagranie z kamery zamontowanej na hełmie żołnierza Zełenskiego, który z początku strzela do Rosjan, a następnie po oczyszczeniu pozycji nakazuje reszcie Ukraińców przejście na nową pozycję, z której przeprowadzony zostanie kolejny atak. Później dowódca sam przemierza kilkadziesiąt metrów, będąc osłaniany z górnych pięter przez swoich towarzyszy. Takich ryzykowanych akcji obrońcy Bachmutu wykonują po kilka dziennie. Zdaniem Reutera wszystko po to, by wciągać wroga do środka, co może się skończyć okrążeniem Bachmutu w wykonaniu sił ukraińskich, które przeprowadzą wtedy zmasowane ataki na okupantów.