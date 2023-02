Kluczowe bitwy i dalszy bieg wojny. Eksperci nie mają złudzeń

Jakie były najważniejsze bitwy tych 12 miesięcy wojny w Ukrainie? Z tym pytaniem mierzyli się goście programu "Newsroom WP". W studiu Wirtualnej Polski pojawili się: były szef BBN, gen. prof. Stanisław Koziej i gen. broni rez. dr Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints. - Pierwszą trzeba wymienić "bitwę kijowską", w której Rosjanie ponieśli klęskę. Kolejną jest skuteczna kontrofensywa w obwodzie charkowskim, a trzecią kluczową decyzją była rezygnacja Ukraińców z przyczółka chersońskiego - ocenił gen. Koziej. Generał Różański mówił o obecnej i przyszłej taktyce Ukraińców, prognozował też, jakie mogą być kolejne ruchy armii Zełenskiego. - Ukraińcy będą nadal uderzać w rosyjskie zaplecze - stwierdził. Koziej dodał, że ta wojna pokazuje, iż "wielkie operacje już tracą na znaczeniu ". - Będziemy konsekwentnie obserwowali działania Ukrainy. Kluczowe jest dostarczenie tej armii amunicji do broni pozwalającej na precyzyjne ataki - przyznał Różański. - Decydujące bitwy nastąpią na początku lata. To będzie krytyczny okres i wówczas dojdzie do większych starć. Wtedy Ukraińcy przetrącą kręgosłup armii rosyjskiej - ocenił Koziej.