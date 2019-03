Kłótnia o pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego w Gdańsku

Gdański ratusz zgadza się na ustawienie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego przed Muzeum II Wojny Światowej. Żąda jednak przestrzegania procedur i anulowania konkursu na pomnik. Muzeum nie chce tego zrobić.



"Konkurs ogłasza ratusz"

- Poprosiliśmy muzeum o anulowanie ogłoszonego konkursu i ponowne jego ogłoszenie w trybie przewidzianym w uchwale. Tylko pod tym warunkiem będzie możliwe przygotowanie projektu uchwały przedłożonej do Rady Miasta Gdańska, która decyduje o dalszym procedowaniu wniosku - powiedziała portalowi Anna Iwanowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw inicjator budowy pomnika zwraca się do rady miasta z wnioskiem. Opiniuje go komisja pomnikowa. Po akceptacji wniosek trafia do komisji kultury i komisji zagospodarowania. Jeśli radni wyrażą zgodę na komument, biuro prezydenta Gdańska ds. kultury ogłasza konkurs na jego kształt. W skład jury mogą wejść inicjatorzy budowy pomnika.